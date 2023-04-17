  • social net logo
  • social net logo
  • social net logo
  • social net logo
  • social net logo
  • social net logo

Лента новостей

Школьник пропал в Костанайской области Сегодня, 20:22
105
Сегодня, 20:22
105

Школьник пропал в Костанайской области

15-летнего подростка разыскивает полиция Костанайской области. Рустам Ташмагамбетов 16 апреля ушёл с прогулки в Боровской школе-интернате и до сих пор не объявился, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Polisiа.kz.

Несовершеннолетний родом из Аулиекольского района. 

Сотрудники полиции проводят розыскные мероприятия в областном центре и районах. Ориентированы все наряды полиции, к поискам подключены волонтёры. 

Всем, кто располагает информацией о местонахождении подростка, просят сообщить по телефону 102.

 

Подпишитесь на наш Telegram-канал и узнавайте новости первыми!
Сегодня, 20:22
105
Поделитесь:
Новости партнёров:
Наверх