Школьник пропал в Костанайской области

15-летнего подростка разыскивает полиция Костанайской области. Рустам Ташмагамбетов 16 апреля ушёл с прогулки в Боровской школе-интернате и до сих пор не объявился, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Polisiа.kz.

Несовершеннолетний родом из Аулиекольского района.

Сотрудники полиции проводят розыскные мероприятия в областном центре и районах. Ориентированы все наряды полиции, к поискам подключены волонтёры.

Всем, кто располагает информацией о местонахождении подростка, просят сообщить по телефону 102.