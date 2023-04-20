Шесть тысяч камер "Сергек" дополнительно установят на улицах Алматы

Фото: gov.kz

6 тысяч дополнительных камер систем видеомониторинга установят в Алматы, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на акимат города.

Камеры установят в местах массового скопления людей. Из них в Бостандыкском районе – 750 камер. Об этом сообщил аким Ерболат Досаев на встрече с населением.

Сейчас завершено формирование нового перечня адресов, где ожидается установка, сообщил аким.