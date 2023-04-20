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gov.kz Сегодня, 10:36
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Сегодня, 10:36
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Фото: gov.kz

Шесть тысяч камер "Сергек" дополнительно установят на улицах Алматы

6 тысяч дополнительных камер систем видеомониторинга установят в Алматы, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на акимат города.  
Камеры установят в местах массового скопления людей. Из них в Бостандыкском районе – 750 камер. Об этом сообщил аким Ерболат Досаев на встрече с населением. 

Сейчас завершено формирование нового перечня адресов, где ожидается установка, сообщил аким. 

"Для повышения дисциплины вождения транспортных средств на сегодня в районе функционируют 102 аппаратно-программных комплекса "Сергек", которые включают 784 видеокамеры. Вместе с тем в I квартале этого года завершена установка 96 АПК "Сергек" с 541 камерой. Таким образом, общий охват района комплексами "Сергек" будет доведен до 198 АПК и 1325 видеокамер", - рассказал Ерболат Досаев. 

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Сегодня, 10:36
217
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