Шесть человек пострадали в ДТП с автобусами в Алматы

В Алатауском районе Алматы столкнулись два автобуса. В результате ДТП пострадали шесть человек, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на ДП Алматы.

На пересечении улиц Бекболата и Новостройки столкнулись два автобуса 75 и 102 маршрута. В результате пострадали шесть человек.

"По предварительным данным, автобус №75 маршрута из-за несоблюдения дистанции допустил столкновение с автобусом №102 маршрута, который находился на остановочном комплексе и производил посадку-высадку пассажиров", - говорится в сообщении.

Факт рассматривается сотрудниками УП Алатауского района.