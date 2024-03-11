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Шесть человек пострадали в ДТП с автобусами в Алматы

Сегодня, 12:37
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baigenews.kz Сегодня, 12:37
Сегодня, 12:37
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Фото: baigenews.kz

В Алатауском районе Алматы столкнулись два автобуса. В результате ДТП пострадали шесть человек, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на ДП Алматы.

На пересечении улиц Бекболата и Новостройки столкнулись два автобуса 75 и 102 маршрута. В результате пострадали шесть человек.

"По предварительным данным, автобус №75 маршрута из-за несоблюдения дистанции допустил столкновение с автобусом №102 маршрута, который находился на остановочном комплексе и производил посадку-высадку пассажиров", - говорится в сообщении.

Факт рассматривается сотрудниками УП Алатауского района.

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