Шесть человек пострадали в ДТП с автобусами в Алматы
Сегодня, 12:37
ПОДЕЛИТЬСЯ
Подпишитесь на наш
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Сегодня, 12:37Сегодня, 12:37
349Фото: baigenews.kz
В Алатауском районе Алматы столкнулись два автобуса. В результате ДТП пострадали шесть человек, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на ДП Алматы.
На пересечении улиц Бекболата и Новостройки столкнулись два автобуса 75 и 102 маршрута. В результате пострадали шесть человек.
"По предварительным данным, автобус №75 маршрута из-за несоблюдения дистанции допустил столкновение с автобусом №102 маршрута, который находился на остановочном комплексе и производил посадку-высадку пассажиров", - говорится в сообщении.
Факт рассматривается сотрудниками УП Алатауского района.
Самое читаемое
- Отбор на Олимпиаду: Айбек Оралбай победил титулованного боксера
- Первый день Рамадана: диетолог назвала блюда, которые следует употреблять на сухур и ифтар
- Умер известный певец из Актау Ислам Музаев
- Какие первые действия нужно совершить при краже телефона
- Спас три жизни: павлодарец стал донором почек и сердца