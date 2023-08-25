  • 26 Августа, 00:32
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Схемы движения нескольких маршрутов изменятся в Астане

Вчера, 23:19
АВТОР
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pixabay.com Вчера, 23:19
Вчера, 23:19
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Фото: pixabay.com

Схемы движения маршрутов № № 24, 24Н, 31, 121 с 26 августа будут продлены до остановки ЖК "Кернай" по ул. Кордай в направлении ул. М.Шокая, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на акимат Астаны.

В целях обеспечения связи между мкр.Шубар и школой №66, движение маршрута № 121 будет изменен с заездом на остановочный пункт "Дом министерств".

Маршрут №41 будет курсировать до ЖМ "Промышленный".

Маршрут № 28 в направлении школы №52 будет курсировать с заездом на ул. Айнакол.

С измененной схемой движения маршрутов можно ознакомиться по ссылке.

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