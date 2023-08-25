Схемы движения нескольких маршрутов изменятся в Астане
Вчера, 23:19
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Вчера, 23:19Вчера, 23:19
195Фото: pixabay.com
Схемы движения маршрутов № № 24, 24Н, 31, 121 с 26 августа будут продлены до остановки ЖК "Кернай" по ул. Кордай в направлении ул. М.Шокая, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на акимат Астаны.
В целях обеспечения связи между мкр.Шубар и школой №66, движение маршрута № 121 будет изменен с заездом на остановочный пункт "Дом министерств".
Маршрут №41 будет курсировать до ЖМ "Промышленный".
Маршрут № 28 в направлении школы №52 будет курсировать с заездом на ул. Айнакол.
С измененной схемой движения маршрутов можно ознакомиться по ссылке.
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