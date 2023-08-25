Схемы движения нескольких маршрутов изменятся в Астане

Схемы движения маршрутов № № 24, 24Н, 31, 121 с 26 августа будут продлены до остановки ЖК "Кернай" по ул. Кордай в направлении ул. М.Шокая, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на акимат Астаны.

В целях обеспечения связи между мкр.Шубар и школой №66, движение маршрута № 121 будет изменен с заездом на остановочный пункт "Дом министерств".

Маршрут №41 будет курсировать до ЖМ "Промышленный".

Маршрут № 28 в направлении школы №52 будет курсировать с заездом на ул. Айнакол.

С измененной схемой движения маршрутов можно ознакомиться по ссылке.