Схема движения ряда автобусов изменена в Астане
Сегодня, 06:39
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Сегодня, 06:39Сегодня, 06:39
137Фото: BaigeNews.kz
В Астане в связи с ремонтными работами изменена схема движения автобусных маршрутов №26, 37, 71, 81, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на CTS.
С изменённой схемой движения можете ознакомиться на картинке.
Горожан просят заранее планировать свой маршрут.
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