  • 30 Октября, 08:09
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Схема движения ряда автобусов изменена в Астане

Сегодня, 06:39
АВТОР
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BaigeNews.kz Сегодня, 06:39
Сегодня, 06:39
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Фото: BaigeNews.kz

В Астане в связи с ремонтными работами изменена схема движения автобусных маршрутов №26, 37, 71, 81, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на CTS.

С изменённой схемой движения можете ознакомиться на картинке.

Горожан просят заранее планировать свой маршрут.

 
 
 
 
 
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Публикация от City Transportation Systems (@cts_kz)

 

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