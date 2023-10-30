Схема движения ряда автобусов изменена в Астане

В Астане в связи с ремонтными работами изменена схема движения автобусных маршрутов №26, 37, 71, 81, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на CTS.

С изменённой схемой движения можете ознакомиться на картинке.

Горожан просят заранее планировать свой маршрут.