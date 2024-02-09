Шайх-Хасан Жазыкбаев стал новым замминистра обороны РК

Шайх-Хасан Жазыкбаев назначен заместителем Министра обороны РК, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Акорду.

"Распоряжением Главы государства Жазыкбаев Шайх-Хасан Сатаркулулы назначен заместителем Министра обороны Республики Казахстан", - говорится в сообщении.

В армии Казахстана генерал-майор Шайх-Хасан Жазыкбаев прошел путь от курсанта военного училища до командующего войсками регионального командования "Астана". В разные годы занимал ответственные должности по боевой и миротворческой подготовке. Являлся командиром нескольких воинских частей, начальником штаба – первым заместителем командующего войсками РгК "Запад".

В 1999 году окончил Пензенское высшее артиллерийское инженерное училище с отличием, в 2013 году Национальный университет обороны, в 2019 году – военную академию Генерального штаба ВС РФ.

Участвовал в миротворческой операции в составе инженерно-саперного отряда в Республике Ирак.

Награжден орденом "Айбын" II степени, ведомственными наградами и юбилейными медалями.