Шайбы преткновения: почему в квартирах астанчан стало холоднее

В морозные дни всё больше жителей Астаны начали жаловаться на плохое отопление в квартирах. По их словам, найти виновного не получается. Управляющие компании, ОСИ и АО "Астана-Теплотранзит" перекладывают ответственность друг на друга, и никто не сообщает истинных причин холода в квартирах. Корреспондент BaigeNews.kz разбирался в ситуации.

На холодные батареи пожаловались жители сразу нескольких домов находящихся на улицах: Петрова, Кордай, Кажымукана, Куйши дина.

При этом в пресс-службе АО "Астана-Теплотранзит", сообщили, что все объекты системы жизнеобеспечения столицы работают в штатном режиме.

"Городу подаётся весь необходимый объём тепла. Вопросы по температурному режиму могут быть связаны с инженерными сетями самих домов. Данный вопрос прорабатывается совместно с ОСИ и обслуживающими компаниями жилых комплексов", - ответили нам в АО "Астана-Теплотранзит".

Всё тепло – на левый берег

В Ассоциации ОСИ подтвердили информацию об участившихся в последнее время перебоях с теплом в квартирах астанчан. Они считают, что причиной проблемы является шайбирование тепловых сетей, которую проводит теплоснабжающая организация, то есть АО "Астана-Теплотранзит".

Регулируемые или дроссельные шайбы устанавливаются в тепловых пунктах многоквартирных домов, производственных предприятиях, школах для искусственного ограничения подачи тепла. Шайбы ставятся в том случае если есть перетоп или перегрев дома.

"Шайбы – это критические меры, когда уже ничего нельзя сделать. Из-за шайб получается недоподача тепла, давления. Перехода нормального нет. Верхние этажи не дополучают тепло. Нарушается температурный режим. Система завоздушивается. Если в доме установлена автоматическая система управления теплом, то установка шайб запрещена. Они (прим. авт. - АО "Астана-Теплотранзит") устанавливают шайбы для того, чтобы сбалансировать систему. Но это старый дедовский способ. Его использовали, когда ещё элеваторные узлы были старого типа. Тогда не было современных теплообменников. Грубо говоря, труба заходит в элеватор, происходит перепад давления. Это очень простая система. Вот они шайбой регулируют это всё. Людям то ужимали, то прибавляли тепло. Шайба – это ограничительные меры. Из-за неё куча проблем. Её надо очень правильно подбирать", - пояснил заместитель председателя правления ОО "Бахыт хоум" Станислав Недзельский.

Действительно, малейшая неточность может привести к большой недостаче тепла в квартирах горожан. Оказывается, для установки регулируемой шайбы должен быть сделан гидравлический расчёт, определены размеры шайбы и место её расположения. Все действия по шайбированию тепловой системы должны согласовываться с собственниками квартир. На деле никакого согласования с жильцами не происходит, шайбы устанавливают, даже не известив жильцов об этом. Да и сами шайбы, по словам представителей ОСИ, подбираются методом тыка.

Председатель республиканского союза защиты потребителей и предпринимателей "Общественный защитник" Виктор Сыздыков установку шайб называется обманом потребителей.

"Я подозреваю, что холод в квартире создаётся из-за этих шайб. Это шайба с уменьшенным, например, до 5 мм диаметром, которая ставится в задвижку. Тепло идёт через эти 5 мм, для чего? Для того, чтобы ваш дом взял меньше тепла. В зависимости от того, насколько эта дырочка маленькая, столько тепла и поступает в дом. Они таким старым дедовским способом регулируют подачу тепла в каждый отдельный дом. Чтобы хватило на весь город. Чтобы на левый берег давление создать. По закону о защите прав потребителей Теплотранзит должен доставить тепло до конечного потребителя в соответствии с температурными режимами. Они не говорят людям о том, что перевели их на независимую систему или оставили на зависимой. Ничего не говорят, по-шпионски обманывая потребителей", - возмущён ситуацией Виктор Сыздыков.

Общественный защитник отмечает, что Астана-Теплотранзит выборочно ставит шайбы в домах.

"Боятся, чтобы левый берег не замёрз, туда давить далеко, понимаете. Вот они чтобы давление дошло по системе, ставят шайбы на правом, где можно, где не шумят, не кричат. Мы, например, убрали, сейчас кипяток. Жители могут сами убрать эти шайбы. Это же наша собственность, наше оборудование", - сказал Сыздыков.

Представитель Ассоциации рассказывает, что Теплотранзит начал активно ставить шайбы с прошлого года.

"Они в прошлом году, когда левый берег начал замерзать, начали "тушить" правый берег, там ставить шайбы. Чтобы перераспределение тепла сделать. Там же меньше жителей и они не такие коммуникабельные, как жители левобережной части столицы. А если на левом берегу они "задушат" какой-нибудь многоквартирный дом, то заявок будет намного больше", - считает специалист.

В АО "Астана-Теплотранзит" нам сказали, что при необходимости могут устанавливать шайбы.

"Расчёт и подбор диаметра дроссельного устройства осуществляется с учётом обеспечения требуемого располагаемого напора перед тепловым узлом, и не ухудшит качество параметров подаваемой тепловой энергии на объекте", - уточнили в ведомстве.

Здесь всё неоднозначно

Мы решили узнать у жителей, у которых установлены шайбы, как они ощущают их на себе. Председатель ОСИ домов по адресу Сауран, 7 А, Б, Г Любовь Бисембаева рассказывает, что в их объединение входит четыре дома и в двух из них установлены шайбы.

"В одном доме, где установлена шайба, уже несколько лет не было ни одной жалобы. Во втором доме есть жалобы. Есть дом, который без шайбы, но с жалобами. То есть отношение неоднозначное. Честно, сложно сказать. Даже не могу ничего сказать. Всё-таки ни сколько шайба влияет, сколько общее состояние дома и утепление стен и окон. Например, в доме с шайбой параметры подачи тепла из города были ниже, чем по всем остальным узлам, на несколько градусов. Но у них всё хорошо дома. Ни одной жалобы. Даже вчера приходил техник, он удивлён был, что на шайбе низкая подача тепла из города и жалоб нет. У жителей просто утеплённые квартиры, теплопотерь нет. Я с этим связываю", - поделилась Председатель ОСИ.

Также она рассказала, что установка шайб с жильцами не согласовывается. Теплотранзит в настоятельном порядке рекомендует устанавливать шайбы.

"Якобы это ограничивает подачу тепла. Чтобы соседние дома не страдали от того, что мы забираем тепло. Мы же жители – не специалисты, не техники, не инженеры", - отметила женщина.

Единый тариф – несправедливо

По словам Станислава Недзельского, сегодня очень много современных способов ограничения подачи тепла.

"Есть компьютерная автоматика. Если на улице температура -30, автоматика клапанами регулирует подачу и обратку тепла, сжимает, к примеру. Если потеплело, +5 стало, дома автоматически станет прохладнее. Это оборудование должно быть во всех новых домов. Его можно ставить и в старые дома. Кроме того, современные проекты жилых домов уже предусматривают индивидуальные приборы учёта – квартирные тепловые счётчики", - сказал Недзельский.

Однако сейчас в Астане не пользуются этими чудо-приборами. В результате, жильцы и владельцы нежилых помещений оплачивают за тепло по одинаковому тарифу. Но это в корне неправильно и несправедливо, считает Недзельский. По его словам, здесь теплоснабжающая организация явно лоббирует интересы предпринимателей.

"Все огромные нежилые помещения в жилых домах не платят по своим счётчикам. На коммерческий учёт их специально убрали. У коммерческих помещений должна быть своя ветка на тепловом счётчике. Они убрали с коммерческого учёта коммерческие счётчики. Они платят не фактически за потреблённое тепло, а посредством каких-то эмпирических расчётов. Они платят как квартиры, а должны платить в разы больше. У них окна большие, неутеплённые, с одинарным остеклением. Их теплопотери размазываются на всех жителях. Потому что монополист так пролоббировал их положение на рынке. У жильцов тоже должно быть право установки своего теплового счётчика. Жильцы могут эргономично использовать свои ресурсы и экономить на этом семейный бюджет", - сказал специалист.

Затраты уменьшили, тариф подняли

Общественный защитник Виктор Сыздыков рассказывает, что на этом уловки теплоснабжающей организации не заканчиваются. Очередной обман, по словам Сыздыкова, начался с переводом всех ЖК на независимую систему отопления, согласно которой тепло подаётся только до теплообменника.

"Они придумали ставить теплообменник на отопление, который раньше никогда не ставили. Сейчас мощности стало мало и они начали ставить теплообменник. Доводят тепло в горячей воде до теплообменника и уходят назад. В теплообменнике нагревается техническая вода, которая находится в системе каждого дома. Эти теплообменники покупают жители за свой счёт. Мы, например, за 867 тысяч купили. С установкой полтора миллиона ушло", - сказал он.

Так, теперь в домах, где установлен теплообменник, горячая вода с ТЭЦ и техническая вода самого дома не смешиваются. Воду нагревает теплообменник. Теплотранзит теперь не доводит тепло до каждой квартиры, а доводит её только до подвала. Здесь грубо нарушаются права потребителей, считает Виктор Сыздыков. Потому что Астана-Теплотранзит должен доставлять тепло до конечного потребителя.

"У Теплотранзита затраты уменьшаются на 50%. Не надо проталкивать тепло до каждой квартиры, создавать давление. Затраты уменьшились, но тариф повысился. Уменьшив затраты на 50%, тариф увеличили на 50%", - возмущается Сыздыков.

Кроме того, Астана-Теплотранзит заставляет покупать автоматическую систему регулирования тепла за два миллионна, необходимости в которой нет.

"Теплотранзит продаёт через аффилированную компанию Teploheat систему автоматического регулирования за два миллиона, теплообменники за 1,5 миллиона тенге. Ещё говорят, если не купите, то тепла мы вам не дадим. Если жильцы не берут автоматику, им ставят шайбы. Но, по сути, автоматика здесь бесполезна. Если вода не смешивается, как можно ее регулировать? Вода Теплотранзита отдельно зашла в теплообменик и ушла обратно на ТЭЦ. Наша вода отдельно – в подвал и на батареи. Сами гоняем", - делится Виктор Сыздыков.

Что делать?

Все наши собеседники сходятся в одном – в столице остро назрела проблема нехватки энергоисточников. Ежегодно в городе появляются тысячи новых домов. Способны ли городские теплосети обеспечить всех достаточным теплом? Этот вопрос остаётся риторическим.

"В этом году застроены сотни тысяч квадратных метров только в Нуринском районе. Энергоисточник же не резиновый. Это ТЭЦ-2. А судьба ТЭЦ-3 ещё не известна. Если нет расчётных мощностей, как можно вешать дополнительные ресурсы. Дома – это же большие потребители. 300-квартирный дом потребляет 1 000 киловатт", - сказал представитель "Бахыт хоум" Станислав Недзельский.

В управлении топливно-энергетического комплекса и коммунального хозяйства города Астаны сообщили, что дефицита тепла в городе нет. На наш вопрос, сколько новых теплотрасс и магистралей проведено в этом году, нам ответили, что в текущем году отремонтировано 8 300 километров теплотрассы. Источник финансирования - инвестиционная программа "Тариф на передачу и распределение тепловой энергии".

Ясно одно, жильцам домов с холодными батареями не стоит терпеть и надеяться на чудо. Для начала обратитесь в Астана-Теплотранзит. Компания обязана предоставить расчёт по потреблению тепла и объяснить, почему поставили шайбу именно такого диаметра.

"Они должны у Теплотранзита запросить информацию о расходе тепла: сколько гигакалорий рассчитывалось на обогрев дома, сколько расходовалось в прошлом году, когда жалоб не было, например, в тот же период, когда было -35 на улице, сколько потребляет сейчас и сколько они дают ему потреблять. В прошлом году мы выявили, что нам не додавали 15 градусов на одном доме", - сказал Недзельский.

Ещё один выход – жильцы могут написать заявление в Астана-Теплотранзит с просьбой предоставить доступ к системе теплосбора. В этой системе указаны температурные графики по поступлению и потреблению.

Если жильцы столкнулись с незаконными действиями теплоснабжающей организации, они должны обратиться в комитет по естественным монополиям, прокуратуру, общество защиты потребителей, отмечают эксперты.