Шаг к развитию активной политкультуры – эксперт о теледебатах кандидатов в президенты РК

Фото: BaigeNews.kz / Артём Чурсинов

Телевизионные дебаты кандидатов в президенты Казахстана в преддверии выборов, назначенных на 20 ноября 2022 года, продемонстрировали стремление страны к развитию современной политической культуры и демократизации общества, считает эксперт Института мировой экономики и политики Арман Токтушаков, передаёт корреспондент BaigeNews.kz.

Суть в том, что через прямую полемику в республиканском эфире кандидаты в президенты получили отличную возможность ещё раз донести до избирателей основные направления своих программ. По мнению эксперта, за каждого кандидата выступала определённая группа поддержки, представители которых эмоционально реагировали на изречения политиков и это придавало дополнительную динамику дебатам.

"С эмоциональной точки зрения всё-таки неплохо проявил себя кандидат от оппозиционной партии Нурлан Ауесбаев. Он достаточно эмоционально представил свою предвыборную платформу, с его стороны звучали достаточно запоминающиеся посылы. В его заявлениях присутствовал определённый популизм, но здоровый популизм — это неотъемлемая часть любого избирательного процесса. Салтанат Турсынбекова также уверенно держалась. Мы знаем, что до дебатов между некоторыми кандидатами была заочная полемика, и тут у них появилась возможность высказать всё друг другу", - сказал спикер.

По его словам, разговор состоялся в достаточно конструктивном ключе.

Ещё один кандидат в президенты Жигули Дайрабаев, представляя партию "Ауыл", сделал акцент на поддержке сельскохозяйственной отрасли, аграриев.

"Главное, что избиратели получили определённую пищу для размышлений. Наверняка, прошедшие дебаты станут определённым фактором того, за кого они пойдут голосовать", - считает Арман Токтушаков.

Действующего главу государства Касым-Жомарта Токаева в теледебатах представлял его доверенное лицо - председатель мажилиса парламента Ерлан Кошанов, который презентовал предвыборную программу.

"Ерлан Кошанов чётко и уверенно обозначил все ключевые направления предвыборной платформы "Справедливый Казахстан" Касым-Жомарта Токаева. Особой полемики между представителем действующего президента и альтернативными кандидатами не было. Были какие-то точечные попытки задать ему вопрос, но в целом всё достаточно умеренно, в спокойном ключе происходило", - сказал эксперт.

Политолог отметил, что ЦИК РК проделала большую работу по организации предвыборных дебатов, а дискуссия казахстанских политиков проходила по лекалам западных телевизионных шоу в прайм-тайм.

"Для Казахстан как для страны, где предпринимаются попытки развить активную политическую культуру, а дебаты – это неотъемлемая часть этого процесса, прошедшее событие имеет важное значение. Прошедшие политические телевизионные дебаты в плане антуража, качества картинки, того, что за каждым кандидатом выступала определённая группа поддержки – всё это придавало зрелищность. Да, я согласен, что у многих не было особых надежд на то, что мы увидим острые и бескомпромиссные перепалки между кандидатами. И нельзя сказать, что мы получили политическое шоу по примеру того, как это проходит в США или европейских странах, тем не менее мы к этому идём. Я вижу в этом шаг в сторону развития активной политической культуры", - заключил он.