Сестра Рыбакиной стала звездой соцсетей

Казахстанка Елена Рыбакина сенсационно вылетела с турнира Australian Open-2024. Внимание болельщиков в день решающего матча привлекла сестра теннисистки Анна, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Sports.kz.

По ходу матча с Анной Блинковой в Twitter появилось множество фотографий, на которых Анна Рыбакина очень эмоционально болеет за сестру.

At this point I'm not sure how many more tiebreaks Anna Rybakina has in her pic.twitter.com/uuUmVTBD9t