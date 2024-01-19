Сестра Рыбакиной стала звездой соцсетей

Казахстанка Елена Рыбакина сенсационно вылетела с турнира Australian Open-2024. Внимание болельщиков в день решающего матча привлекла сестра теннисистки Анна, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Sports.kz.

По ходу матча с Анной Блинковой в Twitter появилось множество фотографий, на которых Анна Рыбакина очень эмоционально болеет за сестру.

At this point I'm not sure how many more tiebreaks Anna Rybakina has in her pic.twitter.com/uuUmVTBD9t — Bastien Fachan (@BastienFachan) January 18, 2024

Вот что пишут фанаты по этому поводу: "Кажется, она страдает больше, чем сама Елена", "Елена не проявляет никаких эмоций на корте. Все свои эмоции она передала сестре", "Она на таком стрессе".

Напомним, Рыбакина проиграла Блинковой на тай-брейке в третьем сете со счётом 20:22. Это самый длинный тай-брейк в истории турниров "Большого шлема" в одиночном женском разряде.