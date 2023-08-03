Серийную воровку пива задержали в Астане

Многократные кражи пива из гипермаркета раскрыли полицейские в Астане, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Polisia.kz.

Стражи порядка установили любительницу пенного напитка. На протяжении нескольких месяцев женщина при каждом посещении магазина проносила мимо кассы по несколько бутылок пива.

Таким образом, ей удалось похитить более 200 бутылок.

В ходе досудебного расследования 41-летняя жительница города дала признательные показания. По факту проводится досудебное расследование по статье 190 УК РК. Устанавливается причастность женщина к аналогичным ранее совершённым преступлениям на территории столицы.