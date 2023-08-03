Серийную воровку пива задержали в Астане
Вчера, 22:30
ПОДЕЛИТЬСЯ
Подпишитесь на наш
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Вчера, 22:30Вчера, 22:30
129Фото: pxhere.com
Многократные кражи пива из гипермаркета раскрыли полицейские в Астане, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Polisia.kz.
Стражи порядка установили любительницу пенного напитка. На протяжении нескольких месяцев женщина при каждом посещении магазина проносила мимо кассы по несколько бутылок пива.
Таким образом, ей удалось похитить более 200 бутылок.
В ходе досудебного расследования 41-летняя жительница города дала признательные показания. По факту проводится досудебное расследование по статье 190 УК РК. Устанавливается причастность женщина к аналогичным ранее совершённым преступлениям на территории столицы.
Самое читаемое
- Мужчина убил женщину в обувном магазине Астаны
- КНБ сообщил о подготовке теракта и пропаганде захвата власти в Казахстане
- Коррупция в КТЖ, золотоносный Пекин, кавказский блицкриг, заговор против Назарбаева — это все тот же 2008 год
- Скандал разгорается в одном из ЖК Астаны
- Крики родственников и ребёнок без матери: что творилось в суде по делу Мухамедиулы