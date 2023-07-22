Сериал о погибшем пожарном Аскаре Забикулине покажут в сентябре

Фото: astanatv.kz

В Астане скоро завершатся съёмки сериала "Қаһарман" о пожарном Аскаре Забикулине, который погиб, спасая людей от огня в жилом доме, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на телеканал "Астана".

Разрешение экранизировать биографию спасателя дала вдова Аскара. Анель и две его маленькие дочери, к слову, тоже на съёмочной площадке.

Вся сюжетная линия сериала основана на данных из жизни героя.

"После того, как было решено снимать, мы лично встретились со всеми. Мы познакомились с женой Анель, коллегами, курсантами, которые вместе учились в КТИ, и даже с пацанами со школы. Все говорят, что он по натуре своей всегда был лидером", — говорит автор сценария, исполнительный продюсер Айдар Карымбаев.

Главную роль в фильме играет актёр Жандос Сейдалин. 16-серийную картину снимают по заказу министерства информации и общественного развития РК, она выйдет в эфире телеканала "Астана" в сентябре.

Напомним, Аскар Забикулин получил сильнейшие ожоги тела при эвакуации людей из огня. Пожар произошёл в одном из жилых комплексов Астаны 16 ноября. Спасатель спустился в горящую квартиру на 11 этаже с помощью верёвки. Ему пришлось снять защитную одежду, чтобы пробраться в окно и спасти людей. Мужчина получил ожоги 80 процентов тела. Несколько дней он провёл в реанимации столичной больницы. После нескольких суток он скончался.

У офицера остались жена и двое детей. Им подарили квартиру. Пожарного наградили орденом "Айбын" I степени. Также в честь погибшего пожарного назвали одну из улиц в Астане и установили памятную доску.