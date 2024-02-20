Сенатор указала на отсутствие концептуального документа в сфере демографии

Сенатор Асем Рахметова на правительственном часе в Сенате отметила, что в настоящее время в сфере демографии нет концептуального документа, а функции в этой области разделены на пять государственных органов, передаёт корреспондент BaigeNews.kz.

"Последним стратегическим документом в сфере демографии в нашей стране была программа демографического развития Казахстана на 2001-2005 годы. Динамика роста и сокращения населения за последние 30 лет претерпела радикальные изменения. За последние десятилетия наблюдается положительная динамика с темпами роста 1,3-1,5%", - сказала Асем Рахметова.

Она отметила, что демографические прогнозы декларативного характера, которые до сих пор используются на государственном уровне, не соответствуют перспективам страны. По прогнозам действующего плана территориального развития, численность населения Казахстана к 2025 году составит 19,8 миллиона человек.