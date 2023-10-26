Сенат ратифицировал соглашение о сотрудничестве Казахстана и Кипра в правоохранительной сфере

В сенате приняли законы "О ратификации Договора между Республикой Казахстан и Республикой Кипр о выдаче" и "О ратификации Договора между Республикой Казахстан и Республикой Кипр о правовой помощи по уголовным делам". Их цель усиление сотрудничества двух государств в сфере борьбы с преступностью, передаёт BaigeNews.kz.

"Одобренные законы призваны развивать сотрудничество между Казахстаном и Республикой Кипр в правоохранительной сфере. Положения Соглашений регулируют условия и процедуры выдачи, а также вопросы оказания правовой помощи гражданам. Надеемся, что ратификация Договоров повысит эффективность правового сотрудничества между нашими странами в вопросах противодействия преступности и будет способствовать укреплению двусторонних отношений", – сказал спикер Сената Маулен Ашимбаев, комментируя одобренный закон.

Сенатор Евгений Больгерт отметил, что ратификация будет способствовать наступлению положительных правовых и социально-экономических последствий между странами.

В Договоре подробно регламентированы вопросы взаимодействия компетентных органов двух стран по вопросам выдачи лиц, в том числе предусмотрены условия и процедуры выдачи, отсрочки или выдачи лиц на время, обязательные и факультативные основания для отказа в выдаче.