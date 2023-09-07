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Семейный дебошир ранил ножом полицейского в Шымкенте

Сегодня, 16:31
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baigenews.kz/Бауыржан Жуасбаев Сегодня, 16:31
Сегодня, 16:31
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Фото: baigenews.kz/Бауыржан Жуасбаев

Участковый полицейский пострадал от рук семейного дебошира в Шымкенте, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Polisia.kz. 

Вечером 6 сентября инспектор Аль-Фарабийского РУП прибыл на вызов о семейном скандале. Местная жительница сообщила, что её избил муж.

Участковый обнаружил хозяина дома с кухонным ножом в руках. В ответ на требования полицейского положить оружие, пьяный мужчина набросился на него и нанёс телесные повреждения, задев шею и руки.

Стражу порядка удалось обезвредить злоумышленника.

Факт зарегистрирован по части 3 статьи 380 УК РК - "Применение насилия, не опасного для жизни или здоровья, в отношении представителя власти в связи с исполнением им своих служебных обязанностей".

Подозреваемый ранее привлекался к ответственности по части первой этой же статьи. Кроме того, за причинение вреда здоровью супруги его уже арестовывали и поставили на учёт как семейного дебошира.

Мужчина находится под стражей. Проводится досудебное расследование.

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