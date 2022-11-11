Семь организаций проведут опросы общественного мнения на выборах Президента РК

В Центральной избирательной комиссии сообщили, что на данный момент семь организаций выразили желание провести в день выборов Президента опросы общественного мнения, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на сайт ЦИК РК.

В Центризбирком поступили уведомления о проведении опросов общественного мнения от следующих юридических лиц:

Исследовательский институт "Общественное мнение" ("Қоғамдық пікір" зерттеу институты) - метод опроса интервью "face to face", телефонный опрос (CATI); Институт общественной политики партии "AMANAT" - метод опроса интервью "face to face", в день голосования опрос вне помещений и пунктов голосования (exit-poll); Научно-исследовательский центр "Молодежь" - метод опроса интервью "face to face", c применением профильной онлайн платформы; Научно-исследовательская ассоциация "Институт демократии" - метод опроса интервью "face to face"; Институт комплексных социальных исследований – Астана ОФ ИКСИ "СОЦИС-А" - в день голосования опрос вне помещений и пунктов голосования (exit-poll); Исследовательская группа DAMU RG - метод опроса CAWI (Computer Assisted Web Interviewing); Международный институт региональных исследований "Открытое общество" - в день голосования опрос вне помещений и пунктов голосования (exit-poll).

Информация о поступивших уведомлениях юридических лиц будет обновляться на сайте Центризбиркома по мере их поступления.

Напомним, что в Казахстане запрещается проводить опрос общественного мнения в день выборов в помещении или в пункте для голосования. Опрос общественного мнения можно проводить в период с момента объявления выборов до дня голосования.