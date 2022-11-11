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  • Семь организаций проведут опросы общественного мнения на выборах Президента РК
BaigeNews.kz Сегодня, 10:27
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Фото: BaigeNews.kz

Семь организаций проведут опросы общественного мнения на выборах Президента РК

В Центральной избирательной комиссии сообщили, что на данный момент семь организаций выразили желание провести в день выборов Президента опросы общественного мнения, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на сайт ЦИК РК.

В Центризбирком поступили уведомления о проведении опросов общественного мнения от следующих юридических лиц:

  1. Исследовательский институт "Общественное мнение" ("Қоғамдық пікір" зерттеу институты) - метод опроса интервью "face to face", телефонный опрос (CATI);
  2. Институт общественной политики партии "AMANAT" - метод опроса интервью "face to face", в день голосования опрос вне помещений и пунктов голосования (exit-poll);
  3. Научно-исследовательский центр "Молодежь" - метод опроса интервью "face to face", c применением профильной онлайн платформы;
  4. Научно-исследовательская ассоциация "Институт демократии" - метод опроса интервью "face to face";
  5. Институт комплексных социальных исследований – Астана ОФ ИКСИ "СОЦИС-А" - в день голосования опрос вне помещений и пунктов голосования (exit-poll);
  6. Исследовательская группа DAMU RG - метод опроса CAWI (Computer Assisted Web Interviewing); 
  7. Международный институт региональных исследований "Открытое общество" - в день голосования опрос вне помещений и пунктов голосования (exit-poll). 

Информация о поступивших уведомлениях юридических лиц будет обновляться  на сайте Центризбиркома по мере их поступления.

Напомним, что в Казахстане запрещается проводить опрос общественного мнения в день выборов в помещении или в пункте для голосования. Опрос общественного мнения можно проводить в период с момента объявления выборов до дня голосования.

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#опрос #выборы президента #статистика
BaigeNews.kz
Сегодня, 10:27
107
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