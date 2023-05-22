Семь лет без электричества живут в одном из микрорайонов Караганды

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В Караганде семь лет живут без электричества жители микрорайона "Кунгей-3", передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на "Хабар 24".

Люди неоднократно писали письма местным властям, однако линии электропередачи сюда до сих пор не подвели. Алия Халелова рассказывает, что за семь лет кунгейцы уже приспособились жить без тепла и света: телевизор не смотрят, продуктов много не берут – холодильников нет, о стиральной машине тоже забыли. Генератора и небольшой солнечной батареи едва хватает для освещения дома.

"Здесь у меня солнечный аппарат стоит маленький, этого нам на день хватит. Сейчас мы включим на 1-2 часа, потом зарядку поставим и всё, потом выключится. Телевизор, утюг, холодильник не включаем, потому что это не поддерживает у нас, на лампочки только, даже на печку не хватает", - жалуется жительница Караганды Алия Халелова.

Это сейчас по закону запрещено выдавать участки без подведенной инфраструктуры, а в 2016-м такие нормы не действовали, и порядка 30 семей купили землю и построили тут дома. Теперь живут как в средневековье. Электролинии сюда начали тянуть три года назад, однако…

"Мы остановили работы из-за нехватки финансов. В настоящее время подаём соответствующие заявки руководству города на выделение средств. Если вопрос решится положительно, будем подключать к электроснабжению "Кунгей-3". На данный момент я не могу сказать, что до конца года будет освещение", - обещает главный специалист городского отдела ЖКХ Темирлан Талдыбаев.

В этом году на освещение города из бюджета выделено 700 млн тенге, однако "Кунгей-3" опять не вошёл в список. Так что навыки выживания людям придётся использовать ещё не менее года.