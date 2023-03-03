Сельхозярмарка пройдёт в Астане в выходные

Городская ярмарка столичных и региональных товаропроизводителей пройдёт 4 и 5 марта в Астане, передаёт BaigeNews.kz.

Торговые ряды организуют по адресу: Сауран, 7.

"Предприниматели представят широкий ассортимент товаров для жителей и гостей столицы, в том числе молочную продукцию, овощи, фрукты, бакалейную продукцию, говядину, конину, баранину, мясо курицы", - сообщили в акимате.

Ярмарка будет работать с 10:00 до 18:00. Вся продукция будет реализована по ценам на 10-15 процентов ниже рыночных.