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Сельхозярмарка пройдёт в Астане в выходные Сегодня, 18:50
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Сегодня, 18:50
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Сельхозярмарка пройдёт в Астане в выходные

Городская ярмарка столичных и региональных товаропроизводителей пройдёт 4 и 5 марта в Астане, передаёт BaigeNews.kz.

Торговые ряды организуют по адресу: Сауран, 7. 

"Предприниматели представят широкий ассортимент товаров для жителей и гостей столицы, в том числе молочную продукцию, овощи, фрукты, бакалейную продукцию, говядину, конину, баранину, мясо курицы", - сообщили в акимате.

Ярмарка будет работать с 10:00 до 18:00. Вся продукция будет реализована по ценам на 10-15 процентов ниже рыночных.

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#Астана #ярмарка #продукты
BaigeNews.kz
Сегодня, 18:50
125
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