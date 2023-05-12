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  • Сэкономили 600 млн тенге: Антикор провёл мониторинг госзакупок в Акмолинской области
gov.kz Сегодня, 20:42
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Сегодня, 20:42
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Фото: gov.kz

Сэкономили 600 млн тенге: Антикор провёл мониторинг госзакупок в Акмолинской области

Мониторинг госзакупок провёли сотрудники департамента Антикоррупционной службы в Акмолинской области. Результаты исследования показали факты необоснованного завышения госорганами и квазигоссектором цен на планируемые работы, услуги и покупки товаров, передаёт BaigeNews.kz.

"Одной из школ Аккольского района изначально планировалось приобрести учебный кабинет за 16,6 миллиона тенге, в то время как средняя рыночная стоимость такого кабинета варьируется от шести до 8,5 миллиона тенге. Благодаря своевременной рекомендации департамента учреждение снизило цену товара вдвое, до 7,5 миллиона. В итоге экономия бюджета составила девять миллионов тенге", - сообщили в ведомстве.

В отделе образования Зерендинского района в январе планировали закупить бензин марки АИ-92 на сумму почти 15 миллионов тенге, или по 321 тенге за литр. Это в два раза превышало рыночную стоимость топлива. После вмешательства регионального Антикора экономия составила порядка двух миллионов тенге.

"Всего по рекомендациям департамента с начала года порядка 30 госорганов и организаций, пересмотрев планы закупок, сэкономили бюджет на сумму свыше 600 миллионов тенге", - заявили в Антикоре.

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Сегодня, 20:42
186
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