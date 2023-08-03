Сегодня три казахстанских футбольных клуба выступят в Лиге конференций

"Ордабасы", "Актобе" и "Тобол" проведут ответные матчи второго раунда квалификации Лиги конференций УЕФА, передаёт BaigeNews.kz.

Первыми свой матч начнут футболисты "Тобола", которые сыграют в Костанае против швейцарского "Базеля". Игра начнется в 20:00. В первом матче в гостях костанайцы сенсационно выиграли со счетом 3:1.

В 22:00 свой матч проведет "Актобе", соперник которого грузинское "Торпедо". Встреча пройдет в Актобе. Первую игру футболисты "Актобе" выиграли со счетом 4:1.

Ответный матч "Ордабасы" с польской "Легией" в Варшаве и начнется в 01:00. Первая игра в Шымкенте закончилась со счетом 2:2.

Все игры можно будет посмотреть в прямом эфире на телеканале Qazsport.