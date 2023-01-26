"Сделал прибыльный бизнес": начальника колонии уволили в Алматинской области

Фото: polisia.kz

От занимаемой должности освободили заместителя начальника одной из колоний в Алматинской области, передает BaigeNews.kz со ссылкой на Polisia.kz. Ранее в соцсетях появилась информация о якобы незаконных свиданиях в подведомственном ему учреждении.

"Заместитель начальника Учреждения №57 ДУИС МВД РК по Алматинской области Бахтияров Серикбол сделал очень прибыльный бизнес из своей должности. Пронести запретные предметы, получить телефон и устроить свидание после отбоя не проблема, главное решить вопрос с деньгами. Вот так пишут сотрудники этого же учреждения. Антикор, МВД РК, примите необходимые меры", - написали в сети.

Департамент УИС региона по данному факту проведёл служебное расследование. В ходе проверки установлено, что родственники одного из осужденных обратились с жалобой в администрацию учреждения.

"Обвиняя сотрудников колонии в неправомерных действиях, родственники осужденных угрожали обращением в СМИ. В нарушение действующего законодательства заместитель начальника учреждения отдал распоряжение показать осужденного через решетку КПП, приехавшим в колонию родственникам. В последующем данная ситуация была преподнесена представителям СМИ, как незаконное свидание с коррупционной составляющей.

В полиции сообщили, что другим фактам, продемонстрированным на видеозаписях, где имеется нарушение действующих инструкций, коррупционных составляющих в ходе служебного расследования не выявлено. Однако начальника колонии все равно уволили.