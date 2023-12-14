Счета 15 предпринимателей незаконно заблокировали в Шымкенте
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За незаконное вмешательство должностных лиц в предпринимательскую деятельность в Шымкенте к административной ответственности привлекли руководителя Управления госдоходов по Енбекшинскому району и других причастных лиц, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на прокуратуру города Шымкент.
Органы государственных доходов города Шымкент необоснованно заблокировали счета 15 субъектам предпринимательства.
"Прокуратура признала действия необоснованными и внесла акт надзора, по результатам решения налогового органа отменены, руководитель Управления госдоходов по Енбекшинскому району и другие виновные лица привлечены к административной ответственности по ст.173 КРКоАП (незаконное вмешательство должностных лиц в предпринимательскую деятельность)", - говорится в сообщении.
В настоящее время препятствия перед предпринимателями, которые приступили к своей деятельности, устранены.
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