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Сбой в работе метро произошёл в Алматы

Сегодня, 11:02
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метрополитен Алматы Сегодня, 11:02
Сегодня, 11:02
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Фото: метрополитен Алматы

В Алматы в утрнние часы на станции Райымбек произошёл сбой информационной сети, в связи с чем поезда в метро были переведены в ручной режим управления, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на метрополитен Алматы.

В метрополитене сообщили, из-за сбоя временно увеличили интервал движения на всех станциях.

"Это не повлияло на безопасность движения. Специалисты незамедлительно занялись устранением неполадок, в кратчайшие сроки интервал движения поездов был восстановлен. Сейчас метрополитен работает в штатном режиме, поводов для беспокойств нет", - заверили в метрополитене.

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