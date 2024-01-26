Сбой в работе метро произошёл в Алматы
Сегодня, 11:02
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Сегодня, 11:02Сегодня, 11:02
115Фото: метрополитен Алматы
В Алматы в утрнние часы на станции Райымбек произошёл сбой информационной сети, в связи с чем поезда в метро были переведены в ручной режим управления, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на метрополитен Алматы.
В метрополитене сообщили, из-за сбоя временно увеличили интервал движения на всех станциях.
"Это не повлияло на безопасность движения. Специалисты незамедлительно занялись устранением неполадок, в кратчайшие сроки интервал движения поездов был восстановлен. Сейчас метрополитен работает в штатном режиме, поводов для беспокойств нет", - заверили в метрополитене.
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