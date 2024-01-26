Сбой в работе метро произошёл в Алматы

В Алматы в утрнние часы на станции Райымбек произошёл сбой информационной сети, в связи с чем поезда в метро были переведены в ручной режим управления, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на метрополитен Алматы.

В метрополитене сообщили, из-за сбоя временно увеличили интервал движения на всех станциях.