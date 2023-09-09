Сборная Северной Ирландии провела тренировку в Астане
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Футболисты сборной Северной Ирландии провели тренировку на поле "Астана-Арены" перед матчем отборочного турнира чемпионата Европы-2024 против Казахстана, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Sports.kz.
Подопечные Майкла О’Нила провели предматчевую тренировку за день до матча с Казахстаном. На официальной странице сборной в инстаграме пресс-служба опубликовала кадры с тренировочного процесса в Астане.
Посмотреть эту публикацию в Instagram
Встреча стартует в 19:00 десятого сентября в Астане. На площадке ЭКСПО будет вестись прямая трансляция матча.
Отметим, что на данный момент сборная Казахстана с девятью очками располагается на четвертой строчке группы Н, а команда Северной Ирландии с идет на пятом месте с тремя баллами.
Фото: Пресс-служба Федерации футбола Северной Ирландии
Самое читаемое
- Жительницу ВКО выдворили из Казахстана
- Жена Кайрата Нуртаса увеличила язык с помощью операции
- Казахстан назвали одной из самых коррумпированных стран мира
- Аким Павлодарской области откровенно рассказал о своих ошибках, доходах и личной жизни
- Брал по 500 тысяч: молодой врач в Кызылорде организовал преступную схему