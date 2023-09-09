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Сборная Северной Ирландии провела тренировку в Астане

Сегодня, 21:46
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Пресс-служба Федерации футбола Северной Ирландии Сегодня, 21:46
Сегодня, 21:46
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Фото: Пресс-служба Федерации футбола Северной Ирландии

Футболисты сборной Северной Ирландии провели тренировку на поле "Астана-Арены" перед матчем отборочного турнира чемпионата Европы-2024 против Казахстана, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Sports.kz.

Подопечные Майкла О’Нила провели предматчевую тренировку за день до матча с Казахстаном. На официальной странице сборной в инстаграме пресс-служба опубликовала кадры с тренировочного процесса в Астане.

 
 
 
 
 
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Публикация от Northern Ireland (@northernireland)

Встреча стартует в 19:00 десятого сентября в Астане. На площадке ЭКСПО будет вестись прямая трансляция матча.

Отметим, что на данный момент сборная Казахстана с девятью очками располагается на четвертой строчке группы Н, а команда Северной Ирландии с идет на пятом месте с тремя баллами.

Фото: Пресс-служба Федерации футбола Северной Ирландии

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