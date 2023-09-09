Матч Казахстан — Северная Ирландия будут транслировать на ЭКСПО

В Астане на площадке ЭКСПО в воскресенье, 10 сентября с 14:00 до 22:00 часов, пройдёт спортивный фестиваль "Футбол жолы", передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на официальный сайт столичного акимата.

В рамках мероприятия на летней сцене площади перед ЭКСПО будет проходить прямая трансляция квалификационного матча ЕВРО-2024 между сборными Казахстана и Северной Ирландии.

Также перед собравшимися выступит исполнитель M’Dee.

Напомним, встреча между сборными Казахстана и Северной Ирландии пройдёт 10 сентября, в воскресенье, в 19:00 по астанинскому времени и состоится на "Астана-Арене". Для удобства болельщиков до стадиона будут курсировать специальные автобусы. Тех, кто приобрел билеты, просят выезжать заранее и планировать свой маршрут с учетом перекрытия дорог.

Отметим, что на данный момент подопечные Магомеда Адиева располагаются на четвертой строчке с девятью очками, а Северная Ирландия на пятой с тремя баллами.

Ранее сборная Казахстана по футболу проиграла домашний матч против команды из Финляндии в отборочном раунде чемпионата Европы-2024. игра завершилась со счётом 0:1 в пользу Финляндии.

Между тем, сборная Казахстана по футболу возглавила список по показателю возвратов мяча после пяти туров квалификации ЕВРО-2024.