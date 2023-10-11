Сборная Казахстана стала чемпионом мира по робототехнике

Казахстанские школьники одержали победу на самом масштабном чемпионате по робототехнике FIRST Global Challenge, прошедшем в Сингапуре, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Министерство просвещения РК.

В состав сборной Казахстана вошли ученики НИШ ФМН г.Алматы: Тұрғынбай Нұрислам, Джанзаков Нурсултан, Гапонов Сергей, Шаймерденова Дамели и Коксал Иманали. Тренеры — Бекзат Инкаров и Нурдаулет Досмагамбет.

"Мы привезли в Сингапур сильную команду, которую отобрали на национальном этапе из числа 200 школьников со всего Казахстана. Перед нашей сборной была ответственная задача повторить исторический триумф в Женеве прошлого года, и они отлично справились со своей задачей, установив мировой рекорд по числу баллов. Робототехника Казахстана с каждым годом превращается в международный бренд", — поделился руководитель общественного фонда USTEM Foundation Асылбек Мурзахметов.

Более того, по словам Мурзахметова, команда получила судейские награды за международную кооперацию.

Этой победой сборная страны ещё раз подтвердила свой чемпионский титул, завоёванный в прошлом году в Женеве.

FIRST Global Challenge — это всемирный чемпионат по робототехнике в олимпийском стиле, который ежегодно проводится в разных странах. В этом году в чемпионате участвовали более 190 стран со всего мира.