Сборная Казахстана прибыла в Ханчжоу для участия в Азиатских играх

20 сентября в 7:58 утра по времени Астаны в международном аэропорту Ханчжоу (Китай) приземлился первый чартерный рейс со сборной Казахстана на борту, прибывшей для участия в 19-х летних Азиатских играх. Корреспондент BaigeNews.kz. сопровождает команду и также прибыл в Китай данным рейсом.

12-миллионный Ханчжоу встретил казахстанцев облачной, но жаркой погодой температура воздуха +31.

Впрочем, вдохнуть воздух Ханчжоу члены казахстанской делегации смогли не сразу – после приземления самолет еще 10 минут ехал по летному полю до терминала. В самом аэропорту делегацию уже ждали волонтёры Азиады с табличками с надписью "Казахстан". Далее следовало прохождение паспортного контроля и получение багажа.

Каждому члену делегации выдали карточку Quick pass card для прохождения всех процедур быстро без очередей. Кабинки пограничного контроля снабжены онлайн- переводчиками на казахский и русский. В аэропорту много заботливых волонтеров. Видно, что к прибытию делегации из Казахстана здесь готовились. Такое гостеприимство не может не радовать.

После прохождения всех процедур в аэропорту, спортсмены и члены делегации направились в отели, о которых мы расскажем в следующих репортажах.

Накануне вылета в Китай спортсмены и тренеры прибыли на новую олимпийскую базу в Алматинской области, где встретились с министром туризма и спорта РК Ермеком Маржикпаевым, главой Комитета физкультуры и спорта Ерболом Мырзабосыновым, руководством Национального олимпийского комитета и Дирекции развития спорта. Также слова напутствия и победный дух нынешним спортсменам и тренерам передали легенды казахстанского спорта, чемпионы и призеры Олимпийских и Азиатских игр Амин Туяков, Асхат Житкеев, Александр Винокуров, Ольга Рыпакова, Дмитрий Карпов, Серик Сапиев, Ермахан Ибраимов, Ислам Байрамуков и другие.

Министр туризма и спорта РК отметил, что место для встречи с членами команды было выбрано неслучайно.

"Мы встречаемся на новой олимпийской базе в Алматинской области, это - важный знак и показатель поддержки спортсменов со стороны государства. На сегодня уже готово 6 корпусов, еще 3 завершим ко Дню Республики. После открытия одновременно здесь может находиться 2 300 спортсменов", - сказал Ермек Маржикпаев.

Что касается задачи, которую министерство поставило перед спортсменами, то она простая – занять в неофициальном командном зачете место как можно выше, но не ниже 7-го.

"На предыдущих Азиатских играх-2018 у Казахстана было 75 медалей, из них 15 золотых. Место было 9-е, что, конечно, нас не обрадовало. Сейчас стоит задача – занять позицию выше и мы уверены, что в Ханчжоу будет медалей намного больше, в том числе золотых. Всем необходимым для успешной подготовки и выступления на Азиаде государство обеспечило, мы полностью доверяем тренерам", - заявил министр.

Также глава ведомства напомнил, что на Азиаде в 9 видах спорта помимо медалей разыграют олимпийские лицензии на Игры-2024 в Париже, поэтому повышенное внимание болельщиков будет приковано к соревнованиям по боксу, теннису, легкой атлетике, плаванию, современному пятиборью, водному поло, брейкдансу, хоккею на траве и артистическому плаванию.

Олимпийский чемпион и призер Олимпиады Александр Винокуров отметил, что в велоспорте на шоссе казахстанские гонщики рассчитывают на Азиаде в Ханчжоу только на золотые награды.

"В Азии наш велоспорт в лидерах, шоссейники будут ехать за 2 золотыми медалями однозначно – в групповой гонке и разделке. Спортсменам желаю верить в себя, бороться до конца, держать высокую планку велоспорта Казахстана, если они сами настроятся на победу, она случится. Молодежь у нас есть, есть лидеры в шоссе – Луценко и Федоров, будем биться", - сказал Винокуров.

Лидер сборной по легкой атлетике, прыгунья в высоту Надежда Дубовицкая будет одним из знаменосцев нашей команды на церемонии открытия Азиады. Спортсменка признается – для нее это двойная ответственность.

"Чем ближе старт Азиады, тем больше волнения испытываю. Вообще, когда узнала, что меня выбрали знаменосцем из числа многих, кто подавали заявки, я не сразу поверила. Для меня это огромная честь и гордость. Да, этот сезон немного не такой, каким его хотелось бы видеть в плане результатов, есть так называемые технические неполадки в организме, но мы с тренером справляемся. Хорошо, что это случилось сейчас, а не в олимпийском сезоне. На Азиатских играх рассчитываю на золото. Уровень прыжков в высоту в Азии вырос, благодаря нашей команде. Главные соперницы - наша Кристина Овчинникова и спортсменки Узбекистана. Какой результат нужен для победы? Не меньше 1.90, но готова биться за большие высоты", - сказала Нвдежда Дубовицкая.

Олимпийская чемпионка Ольга Шишигина сегодня помогает тренерам советами в своей родной дисциплине – беге с барьерами. Она ожидает, что в Ханчжоу легкоатлеты Казахстана смогут победить в прыжках в высоту, длинном спринте и стиплчезе.

"В моем виде – беге с барьерами, среди взрослых ярких спортсменов пока нет. Но сегодня мы видим, что молодежь потянулась в спорт, это радует и в этом немалая заслуга наших чемпионов. В группе у меня тренируются талантливые девочки, им по 12-14 лет и я вижу в них будущих чемпионок. Надеюсь, что их ждут большие победы в будущем, и успехи нынешних атлетов на предстоящей Азиаде станет дополнительным стимулом для молодежи", - сказала Шишигина.

На успех рассчитывают и в сборных по единоборствам – бокс, борьба, дзюдо, ушу, карате, джиу-джитсу, таеквондо. В каждом из этих видов спорта в Ханчжоу будут атлеты, кому по силам завоевать золото Азиады.

Например, в дзюдо Казахстан представлен сильнейшим составом. Тренер-консультант сборной РК по дзюдо Стефан Трено говорит, что Азиатские игры важны для дзюдо не только с точки зрения выигрыша медалей, но и для завоевания очков в мировой рейтинг, по которому будут определены участники Олимпиады-2024 в Париже.

"У нас выиграть на Азиаде может каждый. Благодаря проводимой работе, правильному подходу к совместным спаррингам с другими сборными у нас появились результаты в тех весах, где ранее казахстанцы не были заметны. Прогнозы делать не буду, все спортсмены готовы взять медали Азиады", - сказал тренер.

В подавляющем большинстве видов спорта – как олимпийских, так и неолимпийских, тренеры и спортсмены настроены решительно и намерены завоевать медали, чтобы показать, что за прошедшие 5 лет спорт в Казахстане развивался динамично и наша команда достойна места в 4-ке сильнейших в Азии.

На 19-х Азиатских играх примет участие 15 тысяч спортсменов из 45 стран Азии, медали разыграют в 40 видах спорта. Казахстан представит 524 спортсмена в 33 видах спорта.

Фото: Альберт Ахметов.