Top.Mail.Ru
open menu
  • font size Размер текста

Лента новостей

 
   < 2022
Загрузка...
 
Пн
Вт
Ср
Чт
Пт
Сб
Вс
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
1
2
3
4


  • Главная
  • Новости
  • Сбер продаст холдингу "Байтерек" свой дочерний банк в Казахстане
kursiv.media Сегодня, 15:17
214
Фото: kursiv.media

Сбер продаст холдингу "Байтерек" свой дочерний банк в Казахстане

Холдинг "Байтерек" и Сбер подписали сделку по купле-продаже дочернего банка в Казахстане, передает BaigeNews.kz. Об этом сообщили в пресс-службе госхолдинга.

"Сбербанк принял решение о выходе с казахстанского рынка, руководствуясь текущей геополитической обстановкой и действуя в интересах клиентов дочернего банка. Сбербанк Казахстан имеет достаточный запас ликвидности, высококачественный кредитный портфель и на протяжении многих лет является одним из ключевых участников финансового рынка Казахстана. Принимая решение о приобретении Сбербанк Казахстан, холдинг "Байтерек" оценил его высокую значимость для финансовой системы страны. Современная инфраструктура и технологии, которыми владеет банк, позволят в короткие сроки вернуть банк к полноценной работе и начать финансирование реального сектора экономики Казахстана", - говорится в сообщении.

Банк продолжит выполнять все свои обязательства перед клиентами. Все условия по банковским продуктам для действующих клиентов останутся неизменными. Сделка позволит банку возобновить в полном объёме активные операции, привлечение депозитов и проведение платежей, а также продолжить развитие продуктов и услуг для населения и бизнеса, отметили в холдинге "Байтерек".

Сообщается, что команда сотрудников Сбербанк Казахстан, накопившая большой опыт более чем за 15 лет взаимодействия с клиентами на рынке Казахстана, продолжит свою работу. Стороны планируют закрыть сделку в ближайшее время

Подпишитесь на наш Telegram-канал baigenews_kz и узнавайте новости первыми!
#сделка #Сбербанк #холдинг &quot;Байтерек&quot;
Сегодня, 15:17
214
Журналист

Рекомендуем

Наверх