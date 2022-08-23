Сбер продаст холдингу "Байтерек" свой дочерний банк в Казахстане

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Холдинг "Байтерек" и Сбер подписали сделку по купле-продаже дочернего банка в Казахстане, передает BaigeNews.kz. Об этом сообщили в пресс-службе госхолдинга.

"Сбербанк принял решение о выходе с казахстанского рынка, руководствуясь текущей геополитической обстановкой и действуя в интересах клиентов дочернего банка. Сбербанк Казахстан имеет достаточный запас ликвидности, высококачественный кредитный портфель и на протяжении многих лет является одним из ключевых участников финансового рынка Казахстана. Принимая решение о приобретении Сбербанк Казахстан, холдинг "Байтерек" оценил его высокую значимость для финансовой системы страны. Современная инфраструктура и технологии, которыми владеет банк, позволят в короткие сроки вернуть банк к полноценной работе и начать финансирование реального сектора экономики Казахстана", - говорится в сообщении.

Банк продолжит выполнять все свои обязательства перед клиентами. Все условия по банковским продуктам для действующих клиентов останутся неизменными. Сделка позволит банку возобновить в полном объёме активные операции, привлечение депозитов и проведение платежей, а также продолжить развитие продуктов и услуг для населения и бизнеса, отметили в холдинге "Байтерек".

Сообщается, что команда сотрудников Сбербанк Казахстан, накопившая большой опыт более чем за 15 лет взаимодействия с клиентами на рынке Казахстана, продолжит свою работу. Стороны планируют закрыть сделку в ближайшее время