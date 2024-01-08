Саудовская Аравия снизила цены на нефть
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Саудовская государственная компания Saudi Aramco снизит цены на поставки нефти ключевой марки Arab Light в феврале во всех регионах. Об этом сообщает Lenta.ru, передаёт BaigeNews.kz.
По информации агентства Bloomberg, это решение принято в связи с понижением спроса на данный вид топлива. Таким образом, цены на поставки в Азию уменьшились на 1,5-2 доллара за баррель. Также цены были снижены для северо-западной Европы, Средиземноморья и Северной Америки.
Издание отмечает, что снижение спроса на нефть в феврале и марте происходит ежегодно на фоне временного закрытия нефтеперерабатывающих заводов с целью проведения технических работ, а также профицита предложения из-за увеличения поставок топлива из Соединенных Штатов.
Напомним, по итогам заседания ОПЕК+, прошедшего 30 ноября, страны альянса договорились о дополнительных добровольных сокращениях добычи нефти для балансировки рынка. Так, Саудовская Аравия до конца марта 2024 года будет снижать производство на 1 млн баррелей в сутки.
По данным Минэнерго РК, Казахстан принял дополнительное добровольное сокращение на 82 тысячи баррелей в сутки с 1 января 2024 года до конца марта 2024 года совместно со странами-участниками ОПЕК+. Таким образом, добыча в Казахстане составит 1 468 тысяч баррелей в сутки до конца марта 2024 года.
Впоследствии для поддержания стабильности рынка эти дополнительные сокращенные объемы будут постепенно восстанавливаться в зависимости от рыночных условий, сообщили в Минэнерго.
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