Казахстан сократит добычу нефти с января 2024 года

Состоялось 51-е заседание Совместного министерского мониторингового комитета JMMC и 36-я Министерская встреча ОПЕК+ в формате видеоконференции, передаёт BaigeNews.kz.

Казахстан на заседании представлял министр энергетики РК Алмасадам Саткалиев.

На заседании обсуждалось выполнение в сентябре-октябре 2023 года странами обязательств по Соглашению и ситуация на рынке нефти.

"Казахстан принял дополнительное добровольное сокращение на 82 тысячи баррелей в сутки с 1 января 2024 года до конца марта 2024 года совместно со странами-участниками ОПЕК+. Таким образом, добыча в Казахстане составит 1 468 тысяч баррелей в сутки до конца марта 2024 года. Впоследствии, в целях поддержания стабильности рынка, эти дополнительные сокращенные объемы будут постепенно восстанавливаться в зависимости от рыночных условий", - сообщили в Минэнерго.

Эти условия являются дополнением к добровольному сокращению на 78 тысяч баррелей в сутки, принятому Казахстаном в апреле 2023 года, которое продлится до конца декабря 2024 года.

Сокращения направлены на усиление мер предосторожности, предпринимаемых странами ОПЕК+ с целью поддержания стабильности и баланса нефтяного рынка.