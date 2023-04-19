Самыми посещаемыми объектами культуры в Казахстане стали библиотеки

Фото: BaigeNews.kz/ Анастасия Пучкова

В Бюро нацстатистики подвели итоги работы объектов культуры в Казахстане за год. Наиболее посещаемыми оказались библиотеки, передаёт BaigeNews.kz.

На 1 января 2023 года в республике действовало: 3917 общедоступных библиотек, 3102 культурно-досуговых организаций, 271 музей, 208 парков развлечений и отдыха, 105 кинотеатров, 73 театра, 44 концертные организации, 13 зоопарков и три цирка.

"В 2022 году наиболее посещаемыми были библиотеки (51239,3 тысячи посещений), кинотеатры (17047,5 тысячи. посещений), парки развлечений и отдыха (14273,7 тысячи посещений), музеи (6097,3 тысячи посещений)", - сообщили в бюро.

При этом больше всего мероприятий проведено культурно-досуговыми организациями (196,7 тысячи), театрами (15,4 тысячи), парками развлечений и отдыха (6,7 тысячи) и концертными организациями (5,9 тысячи).

В региональном разрезе в 2022 году наиболее посещаемыми стали библиотеки в Алматы (5830,1 тысячи посещений), Туркестанской (3914,3 тысячи), Акмолинской (3518,2 тысячи) и Абайской (3457,3 тысячи) областях.

Наибольшая посещаемость киносеансов приходится на города республиканского значения: Алматы, Астану и Шымкент.

Больше всего музеи посещают в Туркестанской области и Астане.