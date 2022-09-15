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  • "Самрук-Казына" приступил к реализации проекта строительства АЭС в Казахстане
365info.kz Сегодня, 16:01
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Фото: 365info.kz

"Самрук-Казына" приступил к реализации проекта строительства АЭС в Казахстане

Под руководством правительства Фонд "Самрук-Казына" приступил к реализации проекта строительства АЭС мощностью до 2400 мегаватт уже к 2032 году, передает BaigeNews.kz. Об этом на брифинге сообщил председатель правления Алмасадам Саткалиев.

""Самрук-Казына" совместно с Министерством энергетики, в данной работе мы также пригласили журналистское сообщество, депутатов, лидеров общественного мнения провели несколько ознакомительных туров на различные АЭС, в частности были на АЭС во Франции, были на станциях в Турции, Венгрии, в Корее. Ранее еще посещали АЭС в Китае. В целом у правительства, у "Самрук-Казына", у Министерства энергетики сформировалось мнение, что данный проект должен быть реализован международным пулом инвесторов, который будет максимально учитывать все лучшие технологии", - отметил спикер.

По словам Саткалиева, в качестве поставщиков так называемого ядерного "острова" рассматриваются предложения "РосАтома", китайской компании CNNC (это ), корейской KH&P и французской EDF.

"У каждого из этих решений есть свои плюсы и свои минусы, опыт реализации, в том числе международных проектов. По генерирующему оборудованию основными поставщиками, безусловно, с нашей точки зрения, будут являться компания "Дженерал электрик", CNNC и корейская компания KH&P. То есть, скорее всего, оборудование одной из этих трех компаний будет применяться при строительстве АЭС. Что касается основного вспомогательного оборудования, тут огромный опыт у немецких компаний, у шведских компаний, в частности, Сименс, другие группы компаний, французский "Фромотон"", - сообщил глава "Самрук-Казына".

Что касается технического надзора над строительством, то Алмасадам Саткалиев рассказал, что самый эффективный опыт - у французских компаний при реализации крупных проектов - эффективный и очень высокий уровень компетенций. По его словам, окончательное решение будет приниматься правительством.

"Мы должны понимать, что в Казахстане должны быть установлены самые надежные технологии. И при принятии решения нужно исходить именно из того, что это очень сложный энергетический объект, связанный с использованием уранового сырья. И именно безопасность технологий, применение самых высоких постфукусимских требований к ядерным технологиям должен являться именно безопасность, долгосрочность и опыт внедрения таких реакторов в мире. Это будет главным критерием. Не те другие критерии, которые сейчас активно обсуждают в обществе. Я думаю, нужно исходить из будущего, исходить из надежности и эффективности технологий при принятии решений, в том числе, и безопасности", - отметил Саткалиев.

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#атомная электростанция #АЭС
Сегодня, 16:01
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