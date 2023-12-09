Самая сексуальная боксёрша Казахстана обещала скоро вернуться на ринг

Популярная в соцсетях казахстанская боксёрша Ангелина Лукас заявила болельщикам о своём скором выходе на ринг, передаёт BaigeNews.kz.

Об этом спортсменка написала на своей странице в Instagram.

"Да-да совсем скоро я вернусь на ринг! Мы сделали все возможное и даже невозможное, чтобы я восстановилась, как можно быстрее. Сейчас мы видим результат и я продолжаю свою подготовку. И вернусь намного сильнее! Пейте горячий чай этой зимой, добивайтесь своих целей! Ведите здоровый образ жизни и самое главное будьте здоровы, здоровье самое важное что у нас есть и чтобы оно было: никакого алкоголя, режим и спорт!", — написала Ангелина.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Angelina Lukas (@angelina_lukas1997)

Напомним, в этом году одна из самых красивых казахстанских спортсменок ярко выступила на вечере бокса в турецком Стамбуле. Одержав победу над представительницей Танзании Стумаи Муки, Ангелина успешно защитила свой чемпионский пояс.

Но в своём последнем бою казахстанка потерпела свое первое поражение в карьере — от чилийки Даниэлы Асенхо. Позже Ангелина показала болельщикам обратную сторону красивого женского бокса: травмы, разбитое лицо и боль после боя.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Angelina Lukas (@angelina_lukas1997)

В сентябре Ангелина прославилась ещё и тем, что подняла флаг Казахстана на 70-тысячном стадионе в Баку. Ранее спортсменка заявляла, что считает себя настоящей казашкой. Не так давно спорсменка, которую по праву считают одной из самых сексуальных в стране, показала фото со своим возлюбленным, на которых фоловеры узнали её коллегу по цеху — боксёра из Азербайджана — чемпиона в тяжелом весе по версии UBO International Тариэла Джафарова из Азербайджана.