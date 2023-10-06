С работой ТЭЦ Риддера ознакомился Алихан Смаилов

В рамках рабочей поездки в Восточно-Казахстанскую область премьер-министр РК Алихан Смаилов ознакомился с ходом ремонтно-восстановительных работ на ТЭЦ города Риддера, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на правительство.

По информации заместителя акима ВКО Бакытжана Байахметова, к этому моменту запущены два из шести котлов станции. В ближайшее время ожидается запуск ещё одного, что позволит обеспечить жителей теплом в полном объёме. Параллельно ведутся ремонтно-восстановительные работы по остальным агрегатам и вспомогательному оборудованию. Работы идут в соответствии с утверждённым графиком. В целом на сегодня завершён ремонт мазутной насосной станции, тракта топливоподачи, трансформаторов связи и турбогенератора. Для обеспечения гидравлического режима на тепловых сетях завершены работы по восстановлению электроснабжения насосных станций. Кровля котельного и турбинного цехов отремонтирована. На стадии завершения также ремонт железнодорожных путей, по которым идет поставка угля.

Премьер-министр Алихан Смаилов подчеркнул, что практически весь прошлый отопительный сезон Риддерская ТЭЦ работала в аварийном режиме и часто останавливалась, в результате чего население не получало тепло в должном объёме.

"Это происходило из-за того, что предыдущие собственники не вкладывали деньги в модернизацию и улучшение станции. Все это привело к тому, что ТЭЦ оказалась в очень плачевном состоянии. Мы были вынуждены из республиканского бюджета выделить 8,4 миллиарда тенге. Акимат области со своей стороны выделил порядка 500 млн тенге. На эти деньги все это время безостановочно велись ремонтные работы. Важно, чтобы они были завершены своевременно, чтобы предстоящий отопительный сезон прошел должным образом. Днем и ночью нужно следить за этим", — сказал Алихан Смаилов.

Он также поручил ускорить процесс передачи ТЭЦ в коммунальную собственность.

На объекте премьер-министра также проинформировали о готовности региона к отопительному сезону: завершены работы по подготовке бюджетных организаций (свыше 830 объектов), жилых домов (более трёх тысяч) инженерных сетей и котельных. Аналогичный процесс близится к завершающей стадии на ТЭЦ и гидроэлектростанциях.