С 1 июля в Казахстане подорожают сигареты

Фото: pixabay.com

На табачные изделия повысят минимальные розничные цены с 1 июля 2023 года.

Министерство финансов подготовило изменения в приказ "Об установлении минимальных розничных цен на сигареты с фильтром, без фильтра, папиросы, сигариллы и изделия с нагреваемым табаком", передаёт BaigeNews.kz.

Так, предлагается установить минимальные розничные цены на 20 сигарет с фильтром, без фильтра, папиросы, сигариллы и изделия с нагреваемым табаком в размере:

710 тенге с 1 июля 2023 года до 31 декабря 2023 года включительно;

770 тенге с 1 января 2024 года.

Причинами увеличения минимальных розничных цен на табачные изделия являются:

увеличение ставок акцизов в 2023-2024 годы на 14 процентов;

увеличение стоимости импортируемого сырья и материалов в среднем на 20 процентов;

значительное осложнение логистики сырья и компонентов табачных изделий;

рост инфляции в 2022 году до 20,3 процента.

Кроме этого, целью повышения цен является сокращение распространения и употребления табака и табакокурения.

Документ размещён на портале “Открытые НПА” до 19 мая.