Рыбакина во второй раз в карьере вышла в четвертьфинал "Мастерса" в США

Фото: championat.com

Первая ракетка Казахстана Елена Рыбакина вышла в 1/4 финала "Мастерса" в Индиан-Уэллсе (США), передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Vesti.kz.

В матче четвертого круга одиночного разряда ее соперницей была российская теннисистка Варвара Грачева.

Казахстанка уверенно обыграла соперницу в двух сетах со счетом 6:3, 6:0. Встреча продолжалась один час и 21 минуту. Казахстанка четыре раза подала навылет, допустила три двойные ошибки и реализовала десять брейк-пойнтов из 11-ти. Отметим, что Рыбакина является десятой ракеткой мира, тогда как Грачева располагается в рейтинге WTA на 66 месте.

За выход в полуфинал Рыбакина сыграет с чешской теннисисткой Каролиной Муховой, которая занимает 76 место в рейтинге WTA. Матч пройдет 16 марта.

Призовой фонд турнира в Индиан-Уэллсе составляет 8 800 000 долларов. Победительница в одиночном разряде заработает 1 262 220 долларов и получит 1000 рейтинговых очков.

Напомним, что Рыбакина является победительницей турнира "Большого шлема" - в 2022 году она выиграла "Уимблдон".