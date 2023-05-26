Руководство Управления спорта осудили за крупные хищения в Алматы

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В суде №2 Медеуского района Алматы вынесли приговор сотрудникам Управления спорта. Их обвиняли в хищении чужого имущества путём растраты и присвоения денег в особо крупном размере, передаёт BaigeNews.kz.

Из материалов дела известно, что с ноября 2020 года по декабрь 2021-го управлением проведены конкурсы госзакупок по реализации комплексных спортивных программ в городе.

"Руководитель Управления спорта по предварительному сговору с начальниками финансово-экономического отдела и отдела спорта высших достижений, злоупотребляя должностными полномочиями, приобретали услуги по завышенным ценам, а также оплачивали фактически не выполненные работы", - сообщили в суде.

Доказано, что директор ТОО "К", получив одобрение со стороны управления на проведение ряда мероприятий, совершил хищение бюджетных средств, выделенных на проведение соревнований - завысил затраты на приобретение наградной продукции, спортивного инвентаря и пр.

При назначении наказания суд учёл характер и степень общественной опасности совершенного преступления, личность виновных, в том числе их поведение до и после совершения преступления. Учтены смягчающие обстоятельства – отсутствие судимости, наличие малолетних детей. Отягчающие – не установлены.

"Трое госслужащих осуждены к лишению свободы на срок от 3 лет до 4 лет 6 месяцев с пожизненным запретом занимать должности на государственной службе. В отношении руководителя управления спорта внесено представление президенту РК о лишении государственной награды – медали "Ерең еңбегі үшін". Директору ТОО назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 7 лет 6 месяцев. С осужденных в доход государства взыскан материальный ущерб в сумме 330 миллиона тенге", - уточнили в суде.

Приговор в законную силу не вступил.