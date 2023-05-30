Руководство "Семей орманы" за взятки выдавало разрешения на вырубку леса - Антикор

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Руководителей природного резервата "Семей орманы" приговорили к разным срокам заключения за коррупцию, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу Антикора.

Сообщается, что три руководителя государственного учреждения основали организованную преступную группу и получали от предпринимателей взятки на системной основе. За разрешения на санитарную очистку и вырубку леса на территории резервата, за беспрепятственное подписание договоров по государственным закупкам, а также общее покровительство они брали от 700 тысяч до 13 миллионов тенге.

"29 мая Специализированным межрайонным судом по уголовным делам по области Абай оглашён приговор в отношении руководства РГУ "Государственный лесной природный резерват "Семей орманы" Комитета лесного хозяйства и животного мира министерства экологии, геологии и природных ресурсов РК и других лиц. Все трое руководителей резервата осуждены к 10 годам, пятеро взяткодателей признаны виновными в даче взяток и приговорены к срокам от полутора до трёх с половиной лет лишения свободы", - говорится в сообщении.

Все осужденные лица пожизненно лишены права занимать должности на государственной службе, органах местного самоуправления, финансовых организациях и в квазигосударственном секторе.

Приговор в законную силу не вступил.