Рост цен в Казахстане: сильнее всего дорожают парацетамол, овощи и авиабилеты

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Аналитики из Первого кредитного бюро отметили значительный рост цен в сфере лекарственных препаратов, платных услуг и авиаперевозок, передаёт BaigeNews.kz.

Так, парацетамол подорожал на 8,2 процента, а стоимость услуг врачей-специалистов в амбулаториях выросла на 3,7 процента. Это максимум с февраля 2022 года. Первичный приём к врачу подорожал на 2,9 процента.

При общей инфляции в 1,3 процента, продукты подорожали на 1,5 процента. Эксперты отмечают, что для февраля это много – в последний раз было больше только в 2011 году. Месячные темпы роста на продовольственные товары в один процент и более держаться с января 2022 года.

Значительно подорожали сезонные продукты. Рост цен на свежие фрукты составил 2,4 процента - это втрое больше, чем в феврале 2022-го. Овощи выросли в стоимости на 12,7 процента (годом ранее – 6,6 процента). Среди лидеров – лук (28,5 процента), помидоры (17 процентов), капуста (10,9 процента) и огурцы (9,8 процента).

Рост цен на рыбу оказался на пике с ноября 2015 года, составив 3,6 процента.

Из хороших новостей то, что впервые с января 2020 года подешевело подсолнечное масло – на 0,3 процента. Гречневая крупа дешевеет два месяца подряд (в январе – на 0,1 процента, в феврале – на 1,5 процента), чего не происходило с июня 2019 года.

Цена на сахар непрерывно снижается уже шесть месяцев, с сентября 2022 года. В феврале – на 2,2 процента.

Непродовольственные товары выросли всего на 0,8 процента. И это скорее хорошо, считают аналитики, замедление темпов отмечается пятый месяц подряд.

Заметно подорожали чистящие и моющие средства – на 2,4 процента, а также товары личного пользования – на 1,5 процента. В первом случае последовательный месячный прирост свыше одного процента начался в марте 2022 года, во втором – в феврале 2022 года. Сильнее всего цены выросли на хозяйственное мыло (+2,8 процента), туалетную бумагу (+2,1 процента) и стиральный порошок (+2,5 процента).

Рост цен на авиабилеты по сравнению с предыдущим месяцем составил 21,5 процента. Аналитики подсчитали, что таким сильным он не был с июня 2021 года.

Центральное отопление подорожало на 7,1 процента, горячая вода – на 6,3 процента. Это самые высокие темпы месячного прироста с декабря 2015 года и ноября 2017 года соответственно. Вообще, повышение тарифов на данные коммунальные услуги – явление относительно редкое. Чаще всего по итогам месяца они не меняются, что связано с государственным регулированием.