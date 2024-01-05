Рост цен на яйца заметили в Казахстане

В Казахстане 17 недель подряд растут цены на яйца, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Первое кредитное бюро.

Сообщается, что за последнюю неделю яйца подорожали на 0,7%. Аналитики отметили, что относительно высокие темпы удорожания яйца демонстрируют уже 17 недель.

"В итоге месячные темпы роста цен на яйца с сентября по декабрь оказались самыми высокими в этом году. В среднем – 4,5%. Однако важно понимать, что яйца – такой продукт, цены на который растут примерно всегда. Исключениями являются лишь периоды в начале и середине года. Причем особенно сильный рост цен отмечается с началом холодов. То есть закупаться яйцами впрок не имеет смысла", - отмечают эксперты.

Специалисты также отметили, что картофель подорожал на 0,6%. Это третий случай роста цен на него за последние 24 недели.

Также отмечается, что цены на базовые продукты питания выросли на 0,1%.