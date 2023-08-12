Российская пловчиха Софья Сподаренко будет выступать за Казахстан

Чемпионка России по плаванию Софья Сподаренко сменила спортивное гражданство и будет выступать за команду Казахстана, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на "Матч ТВ".

Как сообщил президент Всероссийской федерации плавания Владимир Сальников, Сподаренко родилась в Казахстане и восстанавливала гражданство этой страны.

Спортсменка прошла всю необходимую процедуру и получила разрешение на переход после соответствующего карантина — в последний раз она выступала за сборную России в 2019 году, это было на Универсиаде в Неаполе.

"Вся соответствующая процедура пройдена. В состав сборной она давно не входила, никаких вопросов к этому переходу не возникло", — сказал Сальников.

Переход пловчихи Софьи Сподаренко в сборную Казахстана подтвержден World Aquatics. Спортсменка благодаря согласованию международной федерации с 11 августа может выступать за Казахстан.

Ранее стало известно, что известная фигуристка Софья Самоделкина, ранее выступавшая за РФ, приняла гражданство Казахстана.