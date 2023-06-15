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polisia.kz Сегодня, 13:34
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Сегодня, 13:34
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Фото: polisia.kz

Россиянин похитил дочь у жительницы Караганды

Россиянин похитил четырёхлетнюю дочь у жительницы Караганды, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Polisia.kz.

Как сообщает официальный Telegram-канал МВД, 25-летняя карагандинка заявила в полицию на своего сожителя, гражданина Российской Федерации. Мужчина увёз ребёнка на автомобиле. 

Полицейские начали расследование по статье 125 УК РК - "Похищение человека, совершённое в отношении заведомо несовершеннолетнего".

"13 июня в ходе комплексных оперативно-розыскных мероприятий сотрудники управления по борьбе с организованной преступностью департамента полиции Карагандинской области и криминальной полиции Центрального отдела полиции в городе Астана задержали фигуранта уголовного дела", - говорится в сообщении.

Похищенная девочка передана матери. Проводятся следственные действия.

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Сегодня, 13:34
404
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