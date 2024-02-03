Россиянин бежал от мобилизации и попал в тюрьму в Казахстане

Шесть месяцев колонии-поселения в Казахстане получил гражданин России за незаконное пересечение государственной границы, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на телеканал "Астана".

После объявления частичной мобилизации в России 20-летний Алексей получил отсрочку благодаря опекунству над младшей сестрой. Но когда в сентябре 2023 года ей исполнилось 18 лет, у парня уже не было законного повода на отсрочку, и он направился в Казахстан.

До приграничного населённого пункта добрался на рейсовом автобусе, а дальше — три дня пешком. Перелез через колючую проволоку в лесу, но в первом же казахстанском селе его остановили для проверки документов. Отрицать своё преступление парень не стал. А когда во время расследования наши таможенники запросили информацию у Российской Федерации, выяснилось, что молодой человек имел законное право пересечь границу.

Всего в Павлодарской области отбывают наказание 66 иностранцев. Это граждане России, Китая, Узбекистана, Кыргызстана. Алексея определили в учреждение минимальной безопасности, где заключённые со статьями по неосторожности, либо впервые осуждённые.

Сейчас Алексей ждёт, когда его переведут из карантина в отряд, чтобы устроиться на работу. Он автослесарь, но в последнее время работал пекарем. Надеется помогать семье в России. Матери и дедушке, к слову, парень боится сообщать, что у него проблемы с законом, чтобы не расстраивать. Он надеется, что отбыв наказание, сможет остаться в Казахстане.