Российский фигурист и олимпийский чемпион Роман Костомаров анонсировал фильм о себе, передаёт BaigeNews.kz.

Документальный фильм "Роман Костомаров: Рождённый дважды" выйдет на экраны 9 марта.

"Если бы мне кто-то рассказал, что со мной всё это произойдёт, я бы точно не поверил и сказал, что это кино какое-то. Вот мы и решили снять обо всём этом фильм и показать, как всё было на самом деле. Это мой путь практически из детства и до сегодняшнего дня. Но в главных ролях тут даже не столько я, сколько моя семья – мама, жена, дочь, друзья, коллеги, врачи. Это в том числе и их истории, как они через всё это проходили и откуда брали силы. И это такая возможность поблагодарить их за всё", — написал Роман Костомаров в своём Instagram-аккаунте.

Роман Костомаров в 2023 году перенёс тяжёлое заболевание. Ему ампутировали части рук и ног.