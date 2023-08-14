Родители смогут наблюдать за приготовлением еды в школах Караганды

Карагандинские родители получат возможность наблюдать за процессом приготовления питания для их детей в школьных столовых, передаёт BaigeNews.kz.

Как сообщает E-Karaganda, об этом во время аппаратного совещания рассказала глава управления образования Гульсум Кожахметова. В школах сейчас работают над подключением приложения для контроля качества питания в онлайн-режиме. На данный момент в 20 школах области через такое приложение родители уже пробуют наблюдать, как готовится еда для их детей в режиме реального времени.

Бесплатным горячим питанием, напомнила глава облуо, будут охвачены все ученики начальных классов – а это более 71 тысячи детей, за счет фонда всеобуча – более 11 тысяч детей из социально-уязвимых семей.

"Мы также планируем обеспечить подвоз в школу 1 566 школьников из 101 населенного пункта, где нет школ, и откуда приходится ехать далеко. Ежедневно в школы подвозят 1 231 ребенка — в 58 школах, еще 355 детей будут проживать и обучаться в пришкольных интернатах. Для организации подвоза задействуют 72 единицы транспорта. На данный момент у нас есть потребность в автобусах для Нуринского и Шетского районов. Техническое состояние автобусов тоже проверяют: техосмотр уже провели в восьми регионах области, нарушений нет. Осталось проверить машины в четырех районах", — рассказала Гульсум Кожахметова.

Напомним, с 1 сентября 2023 года в Казахстане все учащиеся начальных классов, а также более 1,5 миллионов школьников из малообеспеченных семей будут охвачены бесплатным питанием.