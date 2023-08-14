В Казахстане всех учеников начальных классов обеспечат бесплатным питанием

100% учащихся начальных классов, а также более 1,5 миллионов учащихся из малообеспеченных семей будут охвачены бесплатным питанием с 1 сентября 2023 года, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на комитет по охране прав детей министерства просвещения Республики Казахстан.

По поручению Главы государства с 1 сентября текущего года планируется организовать бесплатное питание для более 1,5 миллионов учащихся из малообеспеченных семей, а также обучающихся начальных классов независимо от социального статуса.

Стоимость бесплатного питания по республике в среднем составит 577 тенге, максимальная цена предусмотрена в городе Алматы – 800 тенге.

"В предыдущих годах охват бесплатным питанием учащихся 1-4 классов составлял 56,6%. Это школьники городов Астана, Алматы и Шымкент, Павлодарской, Западно-Казахстанской, Карагандинской, Улытау, Кызылординской и Атырауской областей. В целях исполнения поручения Главы государства проделана работа по обеспечению бесплатным питанием учащихся оставшихся регионов, тем самым будет с нового учебного года будет достигнут 100% показатель", - поделилась руководитель управления Комитета по охране прав детей Дана Мактаева.

Отметим, на сегодня министерством прорабатывается вопрос повышения качества школьного питания.