Режим ЧС объявят в Абайской области из-за крупного пожара

Фото: пресс-службы МЧС РК

Вопрос ликвидации крупного природного пожара в Бородулихинском районе Абайской области вне повестки рассмотрели на заседании правительства, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу кабмина.

Аким региона Нурлан Уранхаев сообщил, что ситуация с лесным пожаром находится на особом контроле. На месте развёрнут оперативный штаб. Ведётся работа по тушению очагов возгорания, которая осложнена порывами ветра и заболоченностью местности.

Отметим, что сейчас площадь охваченной огнём территории составляет 3 500 гектаров. В тушении задействованы 201 единица техники, восемь вертолётов, один пожарный поезд и 852 человека личного состава.

Угрозы населённым пунктам нет, однако в целях дополнительной безопасности 277 человек самостоятельно эвакуировались к родственникам, отметил аким.

Для недопущения фактов мародёрства на месте эвакуации организовано дежурство сотрудников полиции.

Вместе с тем сегодня по Бородулихинскому району будет объявлен режим чрезвычайной ситуации.

"Для недопущения фактов мародерства на месте эвакуации организовано дежурство сотрудников полиции в количестве 20 человек. На случай экстренной эвакуации подготовлены три эвакуационных пункта в селе Бородулихан 331 место. Работа по тушению лесного пожара продолжается и находится на контроле", - сообщил Нурлан Уранхаев.

Первый вице-министр по чрезвычайным ситуациям генерал-майор Ибрагим Кульшимбаев доложил, что в тушении пожара задействованы силы и средства МЧС, МВД, МЭПР, КТЖ, местных исполнительных органов и коммунальных служб области. Ситуация находится под контролем, принимаются все возможные меры по локализации и ликвидации пожара. К мероприятиям по локализации и тушению пожаров привлечены подразделения соединений и частей министерства обороны.

"В связи с ухудшением оперативной обстановки, по поручению премье-министра, вчера было проведено заседание Республиканского оперативного штаба под председательством Романа Скляра, на котором государственным органам были поставлены соответствующие задачи. В помощь министерству экологии как руководителю тушения пожара были дополнительно направлены силы и средства министерств по чрезвычайным ситуациям и обороны. Таким образом, на сегодняшний день в тушении пожара задействованы силы и средства МЧС, МВД, МЭПР, КТЖ, МИО и коммунальных служб области. В том числе десять вертолётов, из которых от МЧС – пять единиц, три от Минобороны, два от МЭПР и ещё четыре воздушных судна прибыли сегодня утром. Для тушения пожара используются 8-мь из 10-ти вертолётов с водосливным устройством, два для совершения облётов и высадки десанта", - отчитался он.

Пожар, возникший из-за возгорания сухой травы в Алтайском крае России, распространился на природный резерват "Семей орманы" в Абайской области.

Премьер-министр напомнил, что вопрос готовности регионов к пожароопасному сезону рассматривался буквально на прошлом заседании правительства.

"Как видим, это реальная угроза. Главное, что опасность для населённых пунктов снята. Ситуация становится предсказуемой. Пожар должен быть окончательно локализован и полностью потушен. Это общая задача для акимата, министерств по чрезвычайным ситуациям и экологии", — сказал Алихан Смаилов.

Он также выразил благодарность другим регионам республики, которые оказывают помощь области Абай, направили свои силы и технику.