Режим ЧС объявлен в шести районах Жамбылской области

Постановлением главы правительства Алихана Смаилова в Байзакском, Жамбылской, Кордайском, Меркенском, Т. Рыскулова и Таласском районах объявлен режим чрезвычайной ситуации, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу акимата Жамбылской области.

Режим ЧС в регионе природного характера регионального масштаба, пояснили в кабмине.

Решается вопрос о выделении средств из чрезвычайного резерва правительства РК на покрытие убытков фермеров, вызванных аномально жаркой погодой и нехваткой воды в названных выше районах области.

Напомним, что в Жамбылской области из-за малого поступления воды со стороны Кыргызской Республики пострадал урожай площадью 7,8 тысячи гектаров.