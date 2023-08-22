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Режим ЧС объявлен в шести районах Жамбылской области

Сегодня, 15:57
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Sputnik Қазақстан Сегодня, 15:57
Сегодня, 15:57
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Фото: Sputnik Қазақстан

Постановлением главы правительства Алихана Смаилова в Байзакском, Жамбылской, Кордайском, Меркенском, Т. Рыскулова и Таласском районах объявлен режим чрезвычайной ситуации, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу акимата Жамбылской области.

Режим ЧС в регионе природного характера регионального масштаба, пояснили в кабмине. 

Решается вопрос о выделении средств из чрезвычайного резерва правительства РК на покрытие убытков фермеров, вызванных аномально жаркой погодой и нехваткой воды в названных выше районах области.

Напомним, что в Жамбылской области из-за малого поступления воды со стороны Кыргызской Республики пострадал урожай площадью 7,8 тысячи гектаров.

 

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