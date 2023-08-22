Режим ЧС объявлен в шести районах Жамбылской области
Сегодня, 15:57
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Сегодня, 15:57Сегодня, 15:57
135Фото: Sputnik Қазақстан
Постановлением главы правительства Алихана Смаилова в Байзакском, Жамбылской, Кордайском, Меркенском, Т. Рыскулова и Таласском районах объявлен режим чрезвычайной ситуации, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу акимата Жамбылской области.
Режим ЧС в регионе природного характера регионального масштаба, пояснили в кабмине.
Решается вопрос о выделении средств из чрезвычайного резерва правительства РК на покрытие убытков фермеров, вызванных аномально жаркой погодой и нехваткой воды в названных выше районах области.
Напомним, что в Жамбылской области из-за малого поступления воды со стороны Кыргызской Республики пострадал урожай площадью 7,8 тысячи гектаров.
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