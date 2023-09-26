Рейтинг казахстанских вузов представила Лига академической честности

Рейтинг казахстанских вузов, основанный на показателях эффективности образовательных программ, представила Лига академической честности, передаёт BaigeNews.kz.

Методология рейтинга включает в себя ряд объективных показателей, таких как медианная заработная плата выпускников, уровень трудоустройства и продолжительность поиска работы, а также экспертную оценку и карьерные перспективы выпускников.

Для расчёта используются официальные данные рейтинга образовательных программ вузов Министерства науки и высшего образования РК, оператором которого является Национальная палата предпринимателей РК "Атамекен".

Топ-10 казахстанских вузов выглядит так: