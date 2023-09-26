  • 27 Сентября, 04:00
  • BAIGENEWS
В 2 раза сократить количество стихийных свалок в Казахстане потребовал премьер
Глава Минздрава прокомментировала проверку медцентра в Караганде
Введут ли в Казахстане карантин, ответили в Минздраве
Азиада - 2023: Казахстанские стрелки принесли второе "серебро"
Женщина и двое детей сгорели в частном доме в Петропавловске
Усилить цифровизацию здравоохранения в регионах поручил Смаилов
Индийский лоукостер запустил рейсы из Дели в Алматы
Тимур Бекмамбетов приехал в Атырау
Азиада -2023: график выступлений казахстанских спортсменов на 26 сентября
Высыхающий Каспий показал пилот российской авиакомпании
Десятки рейсов отменили в лондонском аэропорту из-за COVID-19
Тушить пожар в Наурузумском заповеднике помогают силы трех регионов РК
Смерть роженицы в Жанаозене: врачи получили строгий выговор
Казахстанского теннисиста подозревают в договорных матчах
В Астане резко выросла активность на рынке жилья

Рейтинг казахстанских вузов представила Лига академической честности

Вчера, 21:04
АВТОР
Подпишитесь на наш
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
baigenews.kz/Арман Мухатов Вчера, 21:04
Вчера, 21:04
378
Фото: baigenews.kz/Арман Мухатов

Рейтинг казахстанских вузов, основанный на показателях эффективности образовательных программ, представила Лига академической честности, передаёт BaigeNews.kz.

Методология рейтинга включает в себя ряд объективных показателей, таких как медианная заработная плата выпускников, уровень трудоустройства и продолжительность поиска работы, а также экспертную оценку и карьерные перспективы выпускников.

Для расчёта используются официальные данные рейтинга образовательных программ вузов Министерства науки и высшего образования РК, оператором которого является Национальная палата предпринимателей РК "Атамекен".

Топ-10 казахстанских вузов выглядит так:

  1. Казахстанско-Британский технический университет (средняя оценка 91,59%);
  2. Университет КАЗГЮУ имени М.С. Нарикбаева (средняя оценка 91,04%);
  3. Казахстанско-Немецкий университет (средняя оценка 84,45%);
  4. Университет КИМЭП (средняя оценка 84,34%);
  5. Алматинский университет энергетики и связи имени Г. Даукеева (средняя оценка 78,20%);
  6. Международный университет информационных технологий (средняя оценка 76,61%);
  7. Евразийский национальный университет имени Л.Н. Гумилева (средняя оценка 72,75%);
  8. Экибастузский инженерно-технический институт имени академика К. Сатпаева (средняя оценка 70,57%);
  9. Университет Нархоз (средняя оценка 69,73%);
  10. Северо-Казахстанский университет имени М. Козыбаева (средняя оценка 67,75%).

 

Наверх