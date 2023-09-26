Рейтинг казахстанских вузов представила Лига академической честности
Вчера, 21:04
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Вчера, 21:04Вчера, 21:04
378Фото: baigenews.kz/Арман Мухатов
Рейтинг казахстанских вузов, основанный на показателях эффективности образовательных программ, представила Лига академической честности, передаёт BaigeNews.kz.
Методология рейтинга включает в себя ряд объективных показателей, таких как медианная заработная плата выпускников, уровень трудоустройства и продолжительность поиска работы, а также экспертную оценку и карьерные перспективы выпускников.
Для расчёта используются официальные данные рейтинга образовательных программ вузов Министерства науки и высшего образования РК, оператором которого является Национальная палата предпринимателей РК "Атамекен".
Топ-10 казахстанских вузов выглядит так:
- Казахстанско-Британский технический университет (средняя оценка 91,59%);
- Университет КАЗГЮУ имени М.С. Нарикбаева (средняя оценка 91,04%);
- Казахстанско-Немецкий университет (средняя оценка 84,45%);
- Университет КИМЭП (средняя оценка 84,34%);
- Алматинский университет энергетики и связи имени Г. Даукеева (средняя оценка 78,20%);
- Международный университет информационных технологий (средняя оценка 76,61%);
- Евразийский национальный университет имени Л.Н. Гумилева (средняя оценка 72,75%);
- Экибастузский инженерно-технический институт имени академика К. Сатпаева (средняя оценка 70,57%);
- Университет Нархоз (средняя оценка 69,73%);
- Северо-Казахстанский университет имени М. Козыбаева (средняя оценка 67,75%).