Рейдерский захват в Алматы: членов ОПГ Коспаева водворили в СИЗО

Объявленные в международный розыск члены ОПГ Елдос Коспаев, Айдос Коспаев, Айбек Коспаев, Руслан Шалин, Оксана Кудряшова, Алексей Кузнецов, Ерлан Имашев задержаны и с санкции суда водворены в следственный изолятор. Об этом сообщили в Агентстве по финансовому мониторингу, передаёт BaigeNews.kz.

"Преступная группа подозревается в применении насилия и угроз, рейдерском захвате имущества предпринимателей, а также осуществлении теневого бизнеса на территории Алматы и Алматинской области. Досудебное расследование по факту рейдерских захватов и установлению причастных лиц, способствовавших противоправной деятельности продолжается. Иная информация в порядке статьи 201 УПК РК разглашению не подлежит", — говорится в сообщении ведомства.

Ранее сообщалось о том, что из Северного Кипра в Казахстан этапированы семь членов преступной группировки во главе с Елдосом Коспаевым. По версии следствия, её члены путём применения угроз и насилия захватывали имущество предпринимателей, отнимали их доли в компаниях, а также занимались теневым бизнесом