Рецидивист до смерти избил мать в Павлодаре

В Павлодаре вынесли приговор ранее судимому мужчине, убившему мать, передаёт BaigeNews.kz.

Уголовное дело рассмотрели в суде №2.

"Установлено, что в июле 2023 года К.П. распивал в квартире по улице Лермонтова спиртное в компании своей матери Б.Л. и сожительницы К.Д. Будучи в состоянии алкогольного опьянения, в ходе словесного конфликта умышленно нанёс кулаками Б. Л. многочисленные удары по голове и телу, причинив тяжкий вред здоровью. В результате полученных множественных травм Б.Л. скончалась", - сообщили в суде.

Преступление относится к категории тяжких и предусматривает наказание в виде лишения свободы от восьми до 12 лет.

При назначении срока суд учёл полное признание вины, чистосердечное раскаяние.

"К. ранее судим, в его действиях признан опасный рецидив преступлений. В этой связи по совокупности приговоров К. назначено 9 лет 8 месяцев лишения свободы в учреждении уголовно-исполнительной системы максимальной безопасности", - уточнили в суде.

Приговор в законную силу не вступил.